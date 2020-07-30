شرطة دبي تُسقط زعيم عصابة «كولن جن»

المصدر: دبي - البيان

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على البريطاني كرايج مارتين موران، زعيم عصابة كولن جن «Colin Gunn» الإجرامية المُنظمة، والمحكوم بالسجن المؤبد في موطنه لتورطه في جرائم اتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأسلحة النارية في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، إلى جانب تهم نقل أسلحة دون ترخيص من وزارة الداخلية البريطانية، وتزعم عصابة إجرامية، وذلك بعد تلقي شرطة دبي النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وسلمت القيادة العامة لشرطة دبي زعيم عصابة كولن جن، وصاحب السوابق الإجرامية، إلى المملكة المتحدة وذلك بعد عرضه على النيابة العامة في دبي واتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بتسليمه طبقاً للقوانين الدولية المُتبعة في هذا الشأن.

شكر

وتقدمت السلطات الأمنية البريطانية بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي، على سرعة ضبط زعيم عصابة «كولن جن»، وعلى التنسيق والحرفية العالية معها ومع منظمة «الإنتربول»، وأكدت أن زعيم عصابة «كولن جن» يعتبر رجلاً خطيراً لتورطه في جرائم اتجار بالمواد المخدرة والأسلحة التي تهدد أمن المجتمع البريطاني.

وأشادت السلطات البريطانية بدور القيادة العامة لشرطة دبي الاستثنائي في مكافحة الجريمة المُنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم ومنظمة الإنتربول، من أجل منع انتشار هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمعات.

تميز

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بدعم وتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مكافحة كافة أشكال الجريمة الدولية المُنظمة وإلقاء القبض على مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم إلى جانب العمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة الجريمة المُنظمة لخلق مجتمعات خالية من السموم المخدرة والاتجار بالأسلحة.

وأضاف أن شرطة دبي، ومن خلال عملها تحت مظلة وزارة الداخلية، تترجم نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في التعاون المثمر مع الأجهزة الشرطية في العالم، والتصدي للجريمة في كل مكان، من خلال مد جسور التواصل معها وفي مقدمتها منظمة الإنتربول، تأكيداً على الإسهام الإيجابي للدولة في جعل العالم مكاناً ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان.

متابعة

وأكد الفريق المري أن إلقاء القبض على زعيم عصابة «كولن جن» جاء بعد متابعة مستمرة ودقيقة لتحركاته من قبل فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بعد صدور النشرة الحمراء بتوقيفه، مثنياً على جهود كافة فرق العمل التي ساهمت في الإطاحة بزعيم العصابة بحرفية وسرعة عالية خلال كمين مُحكم.

نخبة الضباط

وأوضح اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أنه من خلال تبادل المعلومات مع السلطات البريطانية بخصوص زعيم عصابة «كولن جن»، تم تشكيل فريق عمل من نخبة ضباط وأفراد الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ممثلة في إدارة المطلوبين للبحث والتحري، والضباط العاملين في مركز تحليل البيانات الجنائية لمتابعة تحركاته وإلقاء القبض عليه.

وأضاف أن فرق العمل عملت على تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مركز تحليل البيانات الجنائية التي ساهمت في تحديد مكان إقامة زعيم عصابة «كولن جن» ثم عملت على متابعة تحركاته ونشاطاته وصولاً إلى ساعة الصفر والإعداد للكمين.

مراقبة لصيقة

وحول كيفية إلقاء القبض عليه، قال العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إنه وفقاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين شرطة دبي والشرطة البريطانية لمراقبة المطلوبين الدوليين، وتمرير المعلومات بين الجانبين، وصدور النشرة الحمراء بحق زعيم عصابة «كولن جن»، أن فرق البحث والتحري في شرطة دبي تمكنت من تحديد مكان إقامة زعيم عصابة «كولن جن» ووضعته تحت المراقبة اللصيقة على مدار عدة أيام، وتابعت تحركاته اليومية ثم تم إعداد كمين مُحكم لإلقاء القبض عليه، وداهمت الفرق المختصة سيارته بعد خروجه من مقر سكنه مباشرة، وتمكنت من السيطرة عليه بسهولة وسرعة حرفية عالية.

سوابق

وأكد العقيد سعيد القمزي مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن زعيم العصابة «كولن جن»، كان من أصحاب السوابق في موطنه من عمر 16 عاماً، ودخل السجن أكثر من مرة، أبرزها بعد ارتكابه جريمة سطو مسلح برفقة آخر على محل مجوهرات في مدينة نوتنغهام، ما أدى إلى مقتل صائغ، وقضى عقوبة على هذه الجريمة بالسجن لمدة 13 عاماً.

ولفت القمزي إلى أن زعيم «كولن جن»، أُدين أيضاً من محكمة الجنايات في مدينة نوتنغهام في قضية بيع عقاقير مخدرة قُدرت قيمتها بملايين الجنيهات، وقضى عقوبته في السجن، لكنه خرج العام الماضي ونفذ جرائم أخرى في موطنه لتصدر بحقه أخيراً عقوبة جديدة بالسجن المؤبد وصدور النشرة الحمراء لضبطه من قبل الإنتربول.

52

أثمر تعاون شرطة دبي مع الأجهزة الشرطية الدولية عن تسليم 52 مطلوباً دولياً عالمياً خلال الفترة الماضية، ومن أبرز قضايا المطلوبين دولياً الذين سلمتهم القيادة العامة لشرطة دبي إلى الدول المعنية، قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال والقتل والمخدرات، ومن تلك الدول: هولندا، وبلجيكا، وبريطانيا، والسويد، وأستراليا، وباكستان، والهند، والصين، وغيرها من الدول الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز