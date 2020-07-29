دفاع مدني دبي يرجح خللاً إنشائياً في المبنى المحترق بـ "دبي للاستثمار"

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

رجح العميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام للدفاع المدني لشؤون الإطفاء والانقاذ في دبي أن يكون هناك خلل إنشائي في المبنى التجاري الذي وقع فيه الحريق بمنطقة دبي للاستثمار أمس ونتج عنه استشهاد الرقيب عادل ناصر صالح، مشيراً على أنه تمت مخاطبة بلدية دبي وتشكيل فرق مختصة لمتابعة الأمر.

وأكد العميد المطوع لنشرة أخبار الإمارات في تلفزيون دبي اليوم أن الواجهة الأمامية لأحد جدران المبنى وطوله 7 أمتار وعرضه 24 متراً انهارت بعد وصول بدء مكافحة الحريق بنحو 16 دقيقة ولم يكن ذلك متوقعاً.

وقال العميد المطوع إن 3 مراكز إطفاء تعامل مع الحريق واستغرق الانتقال 7 دقائق ومن المعاينة المبدئية تبين ان المبنى مكون من عدة تقسيمات والجزء الاكبر عبارة عن مستودع يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، وتم البدء بالتعامل مع الحريق من قبل رجال الدفاع المدني المدربين على كافة انواع الحرائق بجاهزية كاملة.

وأشار العميد المطوع إلى أن رجال الدفاع المدني يؤدون واجبهم في كافة الظروف وان الحادث نتج عنه استشهاد الرقيب عادل وإصابة إطفائي آخر بإصابات بليغة وثالث بإصابات بسيطة نتيجة الانهيار، وانه تمت السيطرة على الحادث رغم ما حدث في غضون ساعتين.

ولفت العميد المطوع أن الإطفائي المصاب يحظى برعاية كاملة فيما غادر المصاب الثالث المستشفى، مشيراً إلى ان الدفاع المدني في دبي يقدم كافة سبل الدعم لأبنائه الموظفين.

وذكر مساعد المدير العام للدفاع المدني لشؤون الاطفاء والانقاذ في دبي أن الدفاع المدني يتقدم بخالص التعازي لأسرة الشهيد وأنه سيتم تقديم كافة سبل الدعم لهم على مختلف الاصعدة.

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