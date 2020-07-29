في 4 دقائق.. إحباط عملية سرقة مستودع في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كرم العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، عدداً من الضباط وصف الضباط من مرتب العمليات المركزية، بحضور العقيد الدكتور علي بالزود نائب مدير عام العمليات والمركزية وعدد من ضباط الإدارة. وأكد العميد الناعور أن «هذا التكريم يأتي إيماناً من شرطة الشارقة على تحفيز منتسبيها المتميزين، كل في مجال تخصصه، موضحاً أن المكرمين من الضباط وصف الضباط أسهموا في إحباط عملية سرقة على أحد المستودعات بالمنطقة الصناعية، نظراً لسرعة تعاملهم مع واستجابتهم للبلاغ الوارد في القضية، حيث تمكنوا من إحباط العملية في زمن استجابة قياسي بلغ 4 دقائق من لحظة تلقيهم للبلاغ، مثنياً على حسهم الأمني العالي وسرعة تعاملهم مع الحدث بمسؤولية ويقظة كبيرتين».

اعتزاز

وأعرب الناعور عن شكره واعتزازه بالجهود التي قاموا بها، والتي برهنت على جاهزية كل الأجهزة العاملة بشرطة الشارقة، واستعدادها التام للعمل على تحقيق الأمن والأمان لكل قاطني الإمارة من مواطنين، ومقيمين، وتسخير كل إمكاناتها لتحقيق الاستجابة والتعامل السريع مع مختلف البلاغات.

ومن جانبهم، عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لهذا التكريم، الذي اعتبروه دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء، وقيامهم بواجبات الوظيفة على أكمل وجه.

العميد الناعور يكرم عدداً من ضباط وصف الضباط بالعمليات المركزية

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