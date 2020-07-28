استشهاد إطفائي أثناء السيطرة على حريق بمستودعين في دبي

المصدر: دبي : شيرين فاروق

فقدت دبي اليوم الرقيب عادل ناصر صالح الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب اثناء محاولته وزملائه السيطرة على حريق في مستودعين بسكاي تور في منطقة دبي للاستثمار.

وتفصيلاً ورد بلاغ في الساعة 3:43 من عصر اليوم الثلاثاء إلى غرفة العمليات عن حادث حريق في مستودعين بسكاي تور في منطقة دبي للاستثمار وعند وصول "مركز الدفاع المدني بدبي للاستثمار" إلى موقع الحادث باشرت الفرق مكافحة الحريق ، وذلك بدعم من مراكز "البرشاء وجبل علي والمرسى وشهداء الإمارات)

وقد وردت إشارة من قائد الحادث عن انهيار أحد المستودعين، وتمت السيطرة على الحادث في الساعة 5:30 عصراً.



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