سجن آسيوي تسبب في وفاة صديقه في مجلس خمر

المصدر: دبي - رامي عاش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، حكماً بالسجن 5 سنوات والإبعاد عن الدولة بحق عامل آسيوي تسبب في وفاة صديقه، بعدما وجه إليه ضربات ولكمات عشوائية على صدره في مجلس خمر دون أن يقصد قتله.

وكشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، في وقت سابق من هذا الشهر، عن وفاة عامل آسيوي في مجلس ضم أربعة أشخاص من الجنسية نفسها بينما كانوا يتناولون المشروبات الكحولية على ظهر مقطورة شاحنة كانت متوقفة في منطقة خاصة بالشاحنات في منطقة القوز.

ودلّت التحقيقات في هذه القضية، التي وقعت منتصف ديسمبر الماضي في المكان الموصوف، أن المجني عليه توفي نتيجة تلقيه ضربات ولكمات عشوائية على صدره من يد الجاني الذي كان يتناول معه الخمور، ولم يكن يقصد قتله بقدر ما كان ينوي "تأديبه وتخويفه"، بزعم أنه سبه وقذفه بكلمات نابية أثناء شجار نشب بينهما على خلفية اتهام الجاني للمجني عليه بإخفاء هاتف أحد الحاضرين عندما غاب قليلاً لقضاء حاجة.

وعثرت الشرطة على جثة المجني عليه ملقاة على ظهر المقطورة، بعد تلقيها من سائقها الذي شاهدها بالمصادفة عندما مر من المكان، وتفقد الشاحنة التي أوقفها في مكانها قبل عدة أيام من ذاك الوقت.

أقوال الشاهد

وشهد عامل في تحقيقات النيابة أنه اعتاد الذهاب إلى منطقة الجريمة للقاء صديقه المجني عليه وقضاء وقت معه في شرب الخمور، وأنه في يوم الواقعة التقى به على ظهر شاحنة متوقفة هناك، وكان حاضراً في المجلس إلى جانبه كل من المدان والمجني عليه وشاب آخر من موطنهم لا يعرفه.

والواقع أن الشاهد غادر المجلس بضع دقائق لقضاء حاجة، وعندما عاد لم يجد هاتفه النقال، فسأل عنه، وقال له المعتدي إن المجني عليه هو من استولى عليه، فأنكر الأخير ذلك الاتهام، وحدثت مشادة كلامية وسباب بين المدَّعي والمدَّعى عليه أسفرا عن اعتداء الأول على الثاني بضربات ولكمات على صدره فسقط على الأرض، ثم بعد ذلك غادر المعتدي المكان.

وأضاف الشاهد أنه غادر المجلس بعد مغادرة الجاني، وعلم بعد يومين عندما رجع إلى المكان ذاته أن صديقه الذي تعرض للاعتداء فارق الحياة، وأن الشرطة ألقت القبض عليه لدى حضوره إلى هناك، لكونه كان موجوداً وقت وقوع الاعتداء الذي أفضى إلى الموت، عطفاً على أنه هو من دل الأجهزة الأمنية على هوية المتهم، وساعدها على إلقاء القبض عليه بعد يومين فقط.

وذكر المتهم لدى إلقاء القبض عليه أنه لم يكن على علم أساساً بأن اعتداءه أفضى إلى موت المجني عليه، وادعى كذلك أنه اعتدى عليه، لأن الأخير سبه وسب عائلته بألفاظ بذيئة في مجلس الخمور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز