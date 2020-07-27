معاقبة مراهق أتى فعلاً فاضحاً في الشارع العام

المصدر: دبي-رامي عايش

عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، عاملاً آسيوياً عمره 22 عاماً بالحبس عاما، والابعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانته بالإتيان بفعل فاضح ومخل بالآداب في مكان عام، مستهدفاً بفعلته الغريبة هتك عرض ربة بيت آسيوية أبلغت الشرطة عنه بعد تمكنه من الهرب من المكان.

وقالت النيابة العامة إن العامل أتى بفعل غريب وجريء جداً عندما لاحق ربة بيت أربعينية كانت خارجة مشياً على الأقدام من أحد المراكز التجارية متوجهة إلى منزلها القريب في الطريق العام.

وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة أنها شاهدت المذكور يلاحقها بعدما خرجت من أحد المراكز التجارية الكبيرة بعد انتصاف ليل يوم الواقعة التي حدثت الشهر الماضي، متوجهةً مشياً على الأقدام إلى مقر سكنها القريب، ثم بعد مسافة قريبة شاهدته وهو يقترب كثيراً منها ويقوم بفعل خادش وجريء يهتك عرضها، فصرخت قبل أن يتدخل أحد المارة لإلقاء القبض عليه، إلا أن الجاني تمكن من الهرب، وألقي القبض عليه لاحقاً بموجب بلاغ من المبلغة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة هتك عرض المجني عليها، والإتيان بفعل فاضح مخلٍّ بالآداب والحياء في مكان عام.

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