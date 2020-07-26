مراهقة تجلب المخدرات من أمريكا الجنوبية في ملابسها

المصدر: دبي-رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، 5 قضايا جلب وحيازة مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الترويج لها في الدولة ، متهم فيها 5 زائرين من دول آسيوية وأفريقية وامريكية.

وفي القضية الأولى، أحالت النيابة العامة زائرة عمرها 19 عاماً من إحدى دول أمريكا الجنوبية بتهمة جلب وحيازة 33 لفافة بلاستيكية تحتوي على نحو أربع كيلو غرامات كوكايين، منها 20 لفافة أخفتها داخل 4 جاكيتات كانت في حقيبتها

وشهدت ضابطة جمارك في هذه الواقعة التي جرت في العاشر من يناير الماضي، باشتباه قسم التفتيش الداخلي بحقيبتيْ المتهمة، وبجلبهما الى صالة التفتيش، وفتحهما للتأكد من محتوياتهما، عثر في الأولى على عدد من لفافات السموم المذكورة، الى جانب ضبط جاكيتين مشبعيْن بالمخدرات الموصوفة، في حين تم العثور في الحقيبة الثانية على لفافات أخرى، وجاكيتين "مشابهين".

وفي القضية الثانية اتهمت النيابة العامة شابا اسيويا عمره 34 عاما بنقل مؤثر عقلي بطريق "الترانزيت" عبارة عن 15 ألف كبسولة بريجابالين المخدرة، بينما اتهمت في الثالثة، افريقيا في الاربعينات من عمره بجلب وحيازة 753غرام كوكايين.

اما المتهم الرابع فهو أربعيني اسيوي جلب وأحرز 120 كبسولة احتوت على 964 غرام كوكايين أخفاها داخل أحشائه، في حين تتههم النيابة العامة شاباً آسيوياً عمره 26 عاماً بجلب وحيازة 8400 غرام ماريجوانا.

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