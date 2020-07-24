عامل نظافة يعتدي على براءة طفلة

المصدر: دبي - رامي عايش

وجهت النيابة العامة في دبي إلى عامل تنظيف آسيوي أمس، تهمة خطف طفلة من الجنسية عينها، عمرها 8 سنوات وحرمانها من حريتها، باستدراجها وإدخالها إلى دورة المياه المخصصة لأصحاب الهمم من النساء، وإقفال الباب عليها، والاعتداء على براءتها وعرضها.

كما اتهمته النيابة بالدخول إلى مكان محظور دخوله لغير النساء.

ودلت التحقيقات في هذه الجريمة التي وقعت في نوفمبر الماضي، أن بلاغاً ورد إلى مكتب الأحوال في مطار دبي، حول تعرض طفلة عمرها 8 سنوات للتحرش داخل دورة المياه، وبسؤالهم للطفلة ووالدتها، تبين أن الجاني أدخلها إلى حمام للنساء مخصص لصاحبات الهمم، وأقفل الباب عليها وهتك عرضها، قبل أن تتمكن من الهرب منه عندما بدأت بالصراخ نتيجة اعتدائه عليها.

وبمراجعة كاميرا المراقبة القريبة من دورات المياه، تبين أن الجاني هو عامل نظافة حيث عُرف من ملابسه، لكن لم يتم تحديد هويته، وتم الاشتباه بأربعة من العمال كانوا في المنطقة، وبجلبهم إلى المركز للتحقيق معهم، اعترف المتهم الأول المشار إليه في هذه الدعوى باعتدائه على براءة الطفلة داخل دورة المياه المخصصة للنساء، وأخبر بذلك زميله العامل الثاني الذي تستر عليه ولم يبلغ الشرطة.

أما المتهم الثالث، فأقر لدى استجوابه بأنه كان يعلم حول واقعة تحرش المتهم الأول بالطفلة، معترفاً كذلك أنه هتك عرض امرأتين من جنسيته في دورة المياه الخاصة بأصحاب الهمم من الرجال، إحداهما مقابل 50 درهماً، والثانية بدون مقابل.

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