اقتصادية عجمان تضبط منظّفات مغشوشة بمليوني درهم

المصدر: عجمان : البيان

تمكّنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان من ضبط أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالإمارة يقوم بإنتاج مستحضرات غسيل وتنظيف مقلّدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية بقيمة مليوني درهم.



وقال حسن علي الشحّي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري، أن هذه الضبطية تأتي في إطار جهود الدائرة متمثلة في إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الرقابة على الأسواق والمنشآت الاقتصادية بهدف تعزيز الحماية التجارية وحماية المستهلك.



وأفاد بأنه تم خلال المداهمة مصادرة حوالي 700 ألف عبوة معبأة وعبوات فارغة، وحجز الآلات المستخدمة للتصنيع والتعبأة والتغليف، وذلك بعد عمليات البحث والتحرّي الميداني، مشيراً إلى أنه تم مخالفة وإغلاق المصنع على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



وأوضح الشحّي أن الدائرة تبذل قصارى جهدها من أجل مكافحة الغش التجاري والاتجار في البضائع المغشوشة أو المقلّدة، حيث تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية بشكل منتظم للحد من تلك الممارسات والتي من شأنها الاضرار بمصالح المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، كما تعرض المستهلكين للمخاطر في حال استخدام تلك المنتجات.

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