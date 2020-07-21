22 ألف مخالفة عدم ربط حزام أمان وشرطة أبوظبي تحذر

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي السائقين والركاب إلى ضرورة استخدام حزام الأمان حفاظاً على سلامة الجميع وتعزيز الجهود المبذولة في السلامة المرورية.

وذكرت المديرية أن عدد مخالفات عدم الالتزام باستخدام حزام الأمان أثناء سير المركبات خلال الفترة من ‪1 يناير إلى نهاية يونيو 2020، بلغ 22 ألفاً و162 مخالفة.

ولفتت إلى أن عقوبة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة للسائق والركاب هي الغرامة المالية بقيمة 400 درهم، حسب المادة رقم 51 التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178).

وحثت شرطة أبوظبي السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور حفاظاً على سلامة السائقين وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكدة الاهتمام المستمر بتوفير أعلى معايير السلامة المرورية ونشر الوعي المروري بين السائقين.

وأوضحت أن استخدام حزام الأمان يساعد في تفادي أغلب الإصابات في حوادث المرور، ويقلل من مضاعفات الاصطدامات وذلك تجسيدًا لأولويتها الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة وتعزيز الأمن المروري وسلامة الفرد، ورفع مستوى الثقافة المرورية في المجتمع، بما يسهم في الحد من كافة الأسباب وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بالغة.

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