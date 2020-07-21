تسوية 12 عقاراً تركة بين 17 وارثاً في دبي

المصدر: (دبي-البيان)

نجح مركز التسامح وتسويات الأحوال الشخصية بإدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، بتسوية تركة ضخمة عبارة عن 12 عقاراً بين 17 وارثاً تقدر قيمتها 302 مليون درهم حيث تم التوصل إلى اتفاق مرض لجميع الورثة مما ساهم في سرعة الإنجاز واختصار الوقت بالطرق الودية لوجود نخبة من الموجهين المؤهلين في تفكيك ملفات التركات المتشعبة وتهيئة الورثة بشكل تام لقبول كافة الحلول المطروحة على طاولة الحوار والتسوية.

وأوضح عبد الله محمود الزرعوني رئيس قسم تسويات الأحوال الشخصية، بأن سرعة الفصل في مثل هذه التركة لها الأثر الكبير في المحافظة على سير عجلة الاقتصاد في الدولة، وحفظ حقوق الآخرين من العمال والموظفين وأسرهم من تأخير الرواتب فضلاً عن المحافظة على تماسك العلاقات الأسرية وترابطها بين الورثة.

مؤكداً بأن قسم تسويات الأحوال الشخصية يعمل على توفير أفضل الحلول وأيسرها، لفض المنازعات التي تكون بين الأطراف صاحبة الخصومة متمثلاً بشعبتي تسوية التركات، وتسوية دعاوى الأسرة.

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