"محاكم دبي" تنجح في تسوية تركة بقيمة 302 مليون درهم

المصدر: وام

نجح مركز التسامح وتسويات الأحوال الشخصية بإدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي في تسوية تركة ضخمة عبارة عن (12) عقارا بين 17 وارثا تقدر قيمتها ب(302 مليون) درهم.

تم التوصل إلى اتفاق مرضي لجميع الورثة مما ساهم في سرعة الإنجاز واختصار الوقت بالطرق الودية .

وأوضح عبد الله محمود الزرعوني رئيس قسم تسويات الاحوال الشخصية، أن سرعة الفصل في مثل هذه التركة التي تكونت من 12 عقارا داخل الدولة بقيمة (302 مليون درهم)، لها الأثر الكبير في المحافظة على سير عجلة الاقتصاد في الدولة، وحفظ حقوق الآخرين من العمال والموظفين وأسرهم من تأخير الرواتب فضلا عن المحافظة على تماسك العلاقات الأسرية وترابطها بين الورثة.

وأكد أن قسم تسويات الأحوال الشخصية يعمل على توفير أفضل الحلول وأيسرها، لفض المنازعات التي تكون بين الأطراف صاحبة الخصومة متمثلاً بشعبتي تسوية التركات، وتسوية دعاوى الأسرة.

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