وفاة 4 أشخاص وإصابة 11 في حادث تصادم على شارع الإمارات

المصدر: دبي-البيان

توفي 4 أشخاص وأصيب 11 بإصابات تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، إثر حادث تصادم وقع بين حافلة عمال وشاحنة على شارع الإمارات في دبي.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقت بلاغاً في حوالي الساعة 7:10 دقيقة مساء أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة عمال وشاحنة على شارع الإمارات بالقرب من جسر أم النهد بالاتجاه إلى إمارة الشارقة.

وأضاف العميد سيف المزروعي أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت الدوريات ومناوبو قسم خبراء المعاينة من إدارة حوادث السير إلى مكان الحادث لمعاينته، وجمع الأدلة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه، فيما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير والمرور، وتأمين مكان الحادث، وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المكان للقيام بمهامها .

وحول تفاصيل وقوع الحادث، أوضح العميد المزروعي أن الشاحنة تعطلت على المسرب الثالث من جهة اليمين على شارع الإمارات فحاول سائقها إخراجها إلى كتف الطريق تزامناً مع مرور الحافلة التي اصطدمت بها بشكل جانبي، ما أدى إلى هذا العدد من الوفيات والإصابات، مبيناً أن الإصابات تراوحت بين حالة بليغة وحالتين متوسطة و8 إصابات بسيطة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز