استمرار البحث عن شاب مواطن مفقود في بحر كلباء

المصدر: كلباء - عائشة الكعبي

مازالت عمليات البحث مستمرة عن مواطن شاب فقد في بحر كلباء بالمنطقة الشرقية اثناء ممارسته لرياضة السباحة، حيث باشرت شرطة الشارقة، منذ عصر اليوم عمليات البحث عن المفقود بعد ان تلقت غرفة العمليات بلاغا يفيد عن فقدان شاب مواطن يبلغ من العمر 17 سنة في بحر كلباء، أثناء ممارسته لرياضة السباحة.

وباشرت الجهات المعنية في شرطة الشارقة، وبمشاركة فريق المركز الوطني للبحث والإنقاذ وحرس الحدود والسواحل تكثيف عمليات البحث، حتى هذه الساعة، وما زالت كوادر البحث تتابع عملها الميداني، للعثور على الغريق، ومعرفة مسببات الحادثة.

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