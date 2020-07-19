ضبط عصابة «الليرات» الذهبية المقلّدة

المصدر: الشارقة - البيان

تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص جميعهم من الجنسية الآسيوية، بعد قيامهم بالنصب على عدد من الأشخاص، وبيع قطع ذهبية (ليرا) اتضح لهم لاحقاً أنها مقلدة، حيث تمكن الجناة من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياهم، من خلال عمليتي نصب بأسلوب واحد، قدمت بهما البلاغات.

وأكد العميد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن شرطة الشارقة تلقت بلاغين متشابهين في الأسلوب الجرمي، وطريقة الإيقاع بالضحايا والنصب عليهم، حيث أفاد البلاغ الأول أن شخصاً خليجي الجنسية قد تعرض للنصب والاحتيال من قبل 3 رجال آسيويين، بعد أن عرضوا عليه قطعة ذهبية من فئة (ليرة)، وبعد تأكده من أن القطعة ذهبية بالفعل، وذلك بعد عرضها على محلات متخصصة ببيع الذهب، اتفق معهم على شراء مجموعة منها، وتم تحديد مكان الاستلام والتسليم، حيث قام الجناة بتسليمه حقيبة سوداء بها القطع الذهبية المتفق عليها مسبقاً، ولاذوا بالفرار ليكتشف أن القطع مقلدة.

وبعد البحث والتحري، تمكن رجال التحريات من تحديد هوية أحد الجناة، وإلقاء القبض عليه، وبتفتيش المركبة التي كان يقودها عثروا بداخلها على صندوقين يحتويان على معادن ذهبية مقلدة، ومعادن أخرى بأنواع مختلفة، وتم ضبط جميع الجناة.

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