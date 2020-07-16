شرطة أم القيوين تضبط شابا خليجيا يسيء للعملة الرسمية للإمارات

المصدر: ‏أم القيوين - عصام الدين عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة أم القيوين ممثلة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على شاب خليجي الجنسية ظهر في مقطع فيديو في أحد برامج التواصل الاجتماعي يقوم فيه بالإساءة للعملة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

رصد

وقال العميد حميد مطر بن عجيل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أم القيوين بأن فريق جرائم تقنية المعلومات رصد فيديو للشاب وهو يقوم بالإساءة لعملة الدولة، وعليه قام فريق العمل بتحديد مصدر الفيديو وتحديد هوية صاحب المقطع ومكان تواجده، وتم إلقاء القبض عليه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تهمة

وقال بن عجيل إنه بالتحقيق مع الشاب لم ينكر التهمة المنسوبة إليه، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وينص القانون الاتحادي (5) لسنة2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة رقم (29) على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تتجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات بقصد الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز