شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر ركوب الأطفال دون العاشرة بالمقاعد الأمامية بالمركبة

المصدر: وام

حذرت شرطة أبوظبي الأسر من مخاطر ركوب الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية بالمركبة، مؤكدة ضرورة التزام قائدي المركبات بوجود مقاعد للأطفال داخل المركبات، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية وضمان السـلامة والأمان للأطفال داخل المركبات، خصوصاً في ما يتعلق بركوب الأطفال في المقاعد المخصصة لهم لضمان عدم تعرضهم للخطر.

ودعت شرطة أبوظبي الآباء والأمهات إلى الانتباه لمخاطر وضع أطفالهم الصغار في احضانهم أثناء قيادة المركبة لما يشكله ذلك من خطر كبير على سلامتهم وتفادياً لوقوع الحوادث المرورية .

وأكدت اهتمامها المستمر بنشر الثقافة المرورية بالإشتراطات الوقائية والجلوس الآمن للأطفال بالمركبات ،وحث السائقين على إستخدام المقاعد المخصصة للاطفال بالمركبات ، لوقايتهم من الإصابات في الحوادث المرورية .

وشددت على ضرورة الالتزام بجلوس الاطفال دون الرابعة على المقاعد المخصصة لهم في المركبات مشيرة إلى المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في حالة عدم استخدام المقاعد المخصصة لهم .

وبحسب قانون السير فإنه لا يسمح للأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي قبل بلوغ العشر سنوات، ويجب أن يستخدم الأطفال دون هذه السن مقاعد السلامة ذات الأحزمة الداخلية حتى يبلغ طولهم 145 سنتيمتراً، وعندما يصل عمر الطفل إلى هذه السن، يستطيع استخدام حزام الأمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز