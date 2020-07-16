«مدني دبي» يطمئن على أسرة حُرق منزلها

المصدر: (دبي - البيان)

نظم مركز إطفاء «المزهر» في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي زيارة ميدانية ضمن مبادرة «تستاهلون السلامة» إلى منزل الدكتور جمعة بلال السويدي في منطقة عود المطينة الأولى للاطمئنان على أحوال الأسرة عقب تعرض منزلهم لحادث حريق نشب في الطابق الأول مع وجود محصورين وفق بيانات قائد الحادث، حيث نجحت فرق الإطفاء والإنقاذ في إخلاء أفراد الأسرة من المنزل والسيطرة على الحريق في وقت قياسي دون وقوع أي إصابات.

وأشار العقيد خبير عبدالرحمن بالشالات مدير مركز المزهر إلى أن الزيارات الميدانية تسهم في التعريف بمخاطر الحرائق في المنازل، ونشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع.

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