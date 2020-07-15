تحذير من منتجات مقلدة لـ«air doctor»

المصدر: دبي - البيان

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من منتج مقلد، لوسيلة طبية للتعقيم، تستخدم للوقاية من الميكروبات والفيروسات والجراثيم، وطالبت جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية الأولية بالقطاع الصحي الخاص، بعدم تداوله.

وأوضحت الوزارة في تعميم أصدرته، أمس، أن منتج Air Doctor، للشركة المصنعة Pharma Solutions، ثبت وجود منتجات مقلدة، تحمل اسم المنتج نفسه، وتفتقر للكثير من المعلومات والبيانات التعريفية الموجودة على المنتج الأصلي.

ويستخدم المنتج في القضاء على كل أشكال الحياة للفيروسات والميكروبات، والجراثيم، والبكتيريا، والفطريات عبر ثاني أكسيد الكلور.

وأكدت أن المنتج المقلد لا يشبه المنتج الأصلي في العبوة الخارجية، ولا يحمل شعار الشركة وعنوانها، والرمز رقم «2023.03».

وذكرت أن المنتج الأصلي مسجل لدى إدارة الدواء لديها، مشددة على عدم تداول المنتج المقلد.

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