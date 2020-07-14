«الشارقة للتعليم» يطلق محاضرات وبرامج لتعزيز قيم المواطنة الصالحة

المصدر: الشارقة - وام

أطلق مجلس الشارقة للتعليم سلسلة من البرامج والمحاضرات التثقيفية ضمن برنامجه السنوي الهادف الى صقل وبناء الشخصية الإماراتية، وغرس قيم المواطنة الصالحة في نفوس المستهدفين، من خلال باقة من الأنشطة والفعاليات التي تستمر حتى مطلع نوفمبر المقبل.

ويأتي طرح البرنامج في سياق الأنشطة والفعاليات السنوية الهادفة التي يحرص عليها المجلس لشغل أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود على الطلبة والميدان التربوي بالمنفعة والخير والعمل على دعم ورعاية المواهب والمهارات وتعريض المستهدفين لخبرات متنوعة ومتقدمة مع مجموعة من المسؤولين والمختصين.

دورات

وأوضح محمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، أن برنامج الدورات التدريبية والمحاضرات يأتي ضمن خطة المجلس الاستراتيجية المتوافقة ورؤية الإمارة، وحرصه على توفير فعاليات وأنشطة يقدمها نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة والمتخصصين والمدربين في عدة مجالات.

وقال إن المجلس يركز على غرس المفاهيم التربوية والأخلاقية وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في نفوس المشاركين من خلال محاضرات توعوية ودورات تعزز تلك المفاهيم لديهم.. مثمناً جهود وحرص المدربين والمحاضرين على المشاركة.

محاضرات

ويتضمن جدول المحاضرات في الفترة القادمة محاضرة يوم 19 يوليو الجاري بعنوان «طفلي يقول لا» تستهدف إدارة الحضانات، يليها في الثاني من أغسطس المقبل محاضرة تحمل عنوان «الفلك والفضاء»، وفي السادس من سبتمبر القادم محاضرة حول كيفية التعايش مع الأزمة الراهنة والسعادة والابتكار.. ويختتم برنامج المحاضرات في الأول من نوفمبر القادم بدورة تدريبية تقدمها مؤسسة إسعاف دبي بعنوان «مسعف في كل بيت».

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