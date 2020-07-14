شرطة أبوظبي توضح بالفيديو خطورة القيادة البطيئة وعدم إفساح الطريق

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة "درب السلامة" إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة لسلامة الجميع.

وأوضحت أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار (مسار التجاوز) قيمتها 400 درهم.

وأكدت ضرورة الحرص على القيادة الآمنة وعدم تجاوز وتخطي المركبات التي تسير أمامهم من اليمين، نسبة لما يمثله التجاوز من اليمين من خطورة كبيرة، ويتسبب في وقوع حوادث مرورية أليمة وقد ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وشددت على أهمية الانتباه وعدم تغيير المسار إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو الطريق، والانتقال في حالة وجود مسافة كافية بينهم وبين المركبات الأخرى، ما يمكنهم من الانتقال بأمان إلى المسارات التي يقصدونها، والالتزام باستخدام الإشارات في حالة الانتقال إلى المسارات الأخرى.

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