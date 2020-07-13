شرطة دبي: تسرب غاز أدى إلى انفجار في مطعم بالقصيص ولا إصابات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد العميد عبد الحليم الهاشمي نائب مدير مركز شرطة القصيص في دبي، أن تسرب غاز هو ما أدى إلى حدوث انفجار في مطعم في منطقة اختصاص المركز قرب شارع دمشق دون وقوع أي إصابات بشرية، مشيراً إلى أن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في مطعمين آخرين محاذيين، وصيدلية وصالون تجميل نسائي، إلى جانب 3 سيارات كانت متوقفة في المكان.

ولفت العميد الهاشمي الذي انتقل إلى مكان الحادث، أن إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، تلقت في الساعة الرابعة صباحاً بلاغاً عن وقوع انفجار في مطعم كان مغلقاً في ذلك الوقت، مبيناً أن شرطة دبي فور وصولها إلى الموقع عملت على إخلاء السكان إحترازياً لعدة ساعات بالتعاون مع فرق الدفاع المدني بدبي، وذلك بهدف التحقق من الأضرار في البناية التي تضم المطعم والمكونة من طابقين، ثم سيتم العمل على إعادة السكان لمقار سكنهم فور الانتهاء من إجراءات التحقق من الأضرار.

وأشار العميد الهاشمي إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن السبب وراء الحادث هو حدوث تسرب في الغاز، مؤكداً أن إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تعكف على إعداد التقرير النهائي حول الحادث ومسبباته بعد رفع الآثار المادية من المكان.

وشدد العميد الهاشمي على أصحاب المطاعم ضرورة التحقق من أنظمة السلامة والأمان في المطاعم والصيانة الدورية للأنابيب وموصلات الغاز، خاصة مع بدء موسم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

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