43.5 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في الشارقة خلال 6 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

كَشف فرع الإحصاء المروري بإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامـة لشرطة الشارقة عن انخفاض نسبة الوفيات نتيجة الحوادث المرورية خلال الأشهر الستة الماضية، نحو(43.5)% ،والحوادث بصورة عامة نحو (37)% إذا ما قورن بعدد الحوادث، والوفيات خلال الأشهر عينها في العام الماضي 2019.

وقال المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة أنه ووفقاً للأرقام الاحصائية فإن عدد الحوادث خلال النصف الأول بلغت (180)حادثاً مقابل (286) حادثاً بالأشهر ذاتها من العام الماضي، وعدد الوفيات (26)حالة وفاة، مقابل (46) خلال الفترة نفسها، مؤكداً أن الانخفاض يعود إلى النتائج المتحققة لاستراتيجية وزارة الداخلية «جعل الطرق أكثر أماناً» وما احتوته من مبادرات وإجراءات وبرامج مختلفة هذا إلى جانب "برنامج التعقيم الوطني" وما تضمنه من حزمة اجراءات احترازية ساهم بشكل إيجابي وفاعل في خفض نسبة الحوادث والوفيات، والتي جاءت كنتيجة طبيعية لالتزام الأفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والبقاء في منازلهم.

بيانات

وأشار المقدم علاي الى أن الجهات الشرطة، تعمل بصورة مكثفة، لتحليل بيانات الحوادث المرورية المتعمقة، والتداعيات الناتجة عنها، وكيفية التعامل معها، موضحاً أن انحسار الحوادث والحد من آثارها السلبية؛ لا يتحقق بصورة مثلى إلا من خلال التعاون مع الشركاء من مؤسسات وأفراد للوصول إلى رؤية وزارة الداخلية الرامية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات أفراد المجتمع، إلى مزيد من التعاون مع الاجهزة الشرطيةـ لتحقيق النتيجة الصفرية في حوادث الطرق، والابتعاد عن السلوكيات التي من شأنها أن تعرض قائد المركبة ومستخدمي الطريق إلى حوادث مفجعة، تنعكس سلباً على حياة الأسر. متمنياً السلامة للجميع

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز