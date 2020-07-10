شرطة الشارقة تضبط 515 دراجة غير مرخصة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أنه خلال الفترة الحالية يتم التركيز على ضبط الدراجات النارية والهوائية المخالفة وغير المرخصة «خصوصاً في المناطق الصناعية»، والتي تشكل إزعاجاً وخطورة على مستخدمي الطريق، كما أن هناك دوراً ومسؤولية تقع على عاتق الكفلاء لأولئك الذين يقودون تلك الدراجات، وأنه خلال حملتين ماضيتين تم ضبط عدد كبير منها، حيث تم ضبط 515 دراجة نارية وهوائية، منها 287 هوائية و228 دراجة نارية غير مرخصة، مبيناً أنه ستكون هناك حملات مستمرة لضبط تلك الدراجات، مثمناً الدور الكبير، الذي تقوم بها بلدية الشارقة وشركة «بيئة» في المساهمة بنقل تلك الدراجات إلى مناطق الحجز، والتي يتم مصادرتها بحكم القانون، لأنها غير مرخصة وتشكل خطورة على السائق نفسه وعلى مستخدمي الطريق.

وقال الشامسي إنه «تم خلال الأسبوع الجاري إطلاق حملة تستهدف الدراجات النارية غير المرخصة في المناطق الصناعية، والتي يقودها بعض السائقين المستهترين في نقل البضائع أو التنقل من منطقة صناعية لأخرى، غير مدركين مخاطر القيادة لها من دون ترخيص، إضافة إلى إطلاق حملة مرورية، تستهدف الدراجات المرخصة، التي تقوم بتوصيل المواد الغذائية والطلبات للمتعاملين لضبط التجاوزات والمخالفات، التي يرتكبها سائقوها، لافتاً إلى أن بعض قائدي الدراجات لا يلتزمون باشتراطات السلامة المرورية عند القيادة، والتي أبرزها قيادة الدراجة دون ترخيص، كما أن بعض الدراجات لا تتوافر فيها مرايا وإشارات ضوئية، تسمح لسائقها بالانتقال من مكان إلى آخر.

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