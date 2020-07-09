مراهق يرتكب فعلاً فاضحاً في مكان عام

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة إلى محكمة الجنايات في دبي، اليوم، عاملاً آسيوياً عمره 22 عاماً بتهمة الإتيان بفعل فاضح ومخل بالآداب في مكان عام، مستهدفاً بفعلته الغريبة هتك عرض ربة بيت آسيوية ابلغت الشرطة عنه بعد تمكنه من الهرب من المكان.

وقالت النيابة العامة إن المتهم أتى بفعل غريب وجريء جداً عندما لاحق ربة بيت أربعينية كانت خارجة مشياً على الأقدام من أحد المراكز التجارية متوجهة إلى منزلها القريب في الطريق العام.

وذكرت المجني عليها في تحقيقات النيابة أنها شاهدت المتهم يلاحقها بعدما خرجت من أحد المراكز التجارية الكبيرة بعد انتصاف ليل يوم الواقعة التي حدثت الشهر الماضي، متوجهةً مشياً على الأقدام إلى مقر سكنها القريب، ثم بعد مسافة قريبة شاهدته وهو يقترب كثيراً منها ويقوم بفعل خادش وجريء يهتك عرضها، فصرخت قبل أن يتدخل أحد المارة لإلقاء القبض عليه، إلا أن المتهم تمكن من الهرب، وألقي القبض عليه لاحقاً بموجب بلاغ من المبلغة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة هتك عرض المجني عليها، والإتيان بفعل فاضح مخلٍّ بالآداب والحياء في مكان عام.

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