محاكم رأس الخيمة تفصل في 547 قضية «عن بُعد» خلال يونيو

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشف إحصاء سير الأعمال القضائية في دائرة محاكم رأس الخيمة، التي أصدرتها إدارة التفتيش القضائي، عن ارتفاع عدد القضايا المفصولة، خلال شهر يونيو 2020 إلى 547 حكماً قضائياً عن بُعد، بنسبة نمو 44%، مقارنة بشهر يونيو من العام 2019، الذي سجل 307 قضايا مفصولة.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة أن «المحاكم سجلت ارتفاعاً في عدد القضايا المفصولة خلال يونيو 2020 بعدد 240 قضية، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لافتاً إلى أن جميع الأحكام القضائية صدرت عن بُعد، منذ تفعيل نظام التقاضي عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي المباشر الحديثة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتبعتها الدائرة حفاظاً على صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها».

وأوضح الخاطري أن «البيانات الإحصائية الشهرية الصادرة من التفتيش القضائي بالدائرة أظهرت أن إجمالي عدد الأحكام القضائية الصادرة حسب درجات التقاضي بلغ 547 حكماً قضائياً، خلال شهر يونيو، منها 15 حكماً صادراً من محكمة التمييز، و103 أحكام من محكمة الاستئناف، و429 حكماً من المحكمة الابتدائية، بينما بلغت عدد الأحكام القضائية الصادرة، خلال شهر يونيو من العام الماضي، 307 أحكام، منها 12 من محكمة التمييز، و73 من محكمة الاستئناف، و222 من المحكمة الابتدائية».

وأشار إلى أن عدد القضايا المفصولة حسب المحاكم المتخصصة بلغ خلال الشهر الماضي كالآتي: 45 قضية مدنية، و111 قضية تجارية، و234 قضية عمالية، و56 قضية أحوال شخصية وتركات، و90 قضية باليوم الواحد، و5 قضايا بالمطالبات الصغرى المدنية والتجارية، و6 قضايا بالأمور المستعجلة، فيما تبين إحصاءات الفترة ذاتها من عام 2019م، كالتالي: 47 قضية مدنية، و79 قضية تجارية، و46 قضية عمالية، و75 قضية أحوال شخصية وتركات، و57 قضية باليوم الواحد، و3 قضايا بالتنفيذ.

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