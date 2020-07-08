صراف يستغل صلاحياته ويستولي على 640 ألف درهم من شركته

المصدر: دبي-رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم موظفاً آسيويا في شركة صرافة بتهمة سرقة نحو 640 ألف درهم من خزنة فرع الصرافة الذي يعمل فيه، مستغلاً ثقة "الإدارة" به كونه صرافا مسؤولا عن المناوبة الليلية، وتحويل العملات واستبدالها للمتعاملين واستلام المبالغ منهم.

وأكدت النيابة العامة أن الصراف "الهارب" نفذ جريمته في الرابع والعشرين من يناير الماضي، ودلت كاميرات المراقبة أنه استولى على المبلغ المشار إليه من درج المكتب، ووضعها على "الكاونتر" لمدة ساعة تقريبا، ومن ثم وضعه في كيس بلاستيكي وضعه في الخزنة وأبقاه فيها 10 دقائق، كونه يحوز كلمة السر الخاصة بها والمفتاح الذي حصل عليه من مسؤول الخزنة حسن النية، قبل أن يأخذ الكيس مرة أخرى ويضعه في دولاب الملفات لمدة نصف ساعة، ومنه إلى دولاب متعلقاته الشخصية، ومن ثم أخذه معه عند الخروج من الفرع عند منتصف الليل مستغلا عدم وجود تفتيش من قبل الأمن أو الأجهزة الالكترونية، وسلمه إلى شخصين آخرين من جنسيته -أحدهما هارب- متورطيْن في القضية، من أجل تحويله إلى موطنه.

وأشارت إلى أن المتهم البالغ من العمر 34 عاما، سرق جواز سفره في يوم الواقعة، وهرب إلى موطنه بعد تنفيذ الجريمة، بعد أن سلم المبلغ المسروق إلى المتهمين الاخرين لتحويله إلى موطنه. غير أن الشرطة كانت أسرع في الوصول إليهما قبل تحويل المسروقات، بموجب بلاغ وتعميم من قبل إدارة شراكة الصرافة التي اكتشفت الجريمة في اليوم التالي عندما فتحت الخزنة ووجدتها فارغة من الأموال التي استعادت الشرطة منها نحو 540 ألف درهم كانت بحوزة المتهمين المذكوريْن.

ووجهت النيابة العامة إلى الشخصين الاخرين المتورطين مع المتهم الرئيسي، تهمة حيازة أموال مسروقة، والاشتراك في الجريمة.

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