في 25 دقيقة.. فارسان من شرطة دبي يضبطان أفريقياً سرق سيارة

المصدر: دبي - البيان

أشاد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بالفارسين، الرقيب نواف حسن خلفان، والعريف الأول محمد شيخ عبدالله، على جهودهما المبذولة في إلقاء القبض على أفريقي سرق سيارة بعد 25 دقيقة على تنفيذه الجريمة، وذلك بفضل سرعة استجابتهما للبلاغ عن الواقعة، وفطنتهما وحسهما الأمني العالي الذي يدل على حرفيتهما في أداء مهامهما الوظيفية الشرطية.

وحول التفاصيل، قال العميد محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى بلاغاً عن تعرض سيارة للسرقة في منطقة السبخة ضمن اختصاص مركز شرطة نايف، حيث تم التعميم على جميع الدوريات الأمنية الراجلة بتكثيف الدوريات في المنطقة بحثاً عن السيارة المسروقة، مبيناً أن فرسان الخيالة وبفضل سرعتهما في الاستجابة إلى البلاغ تمكنا من الوصول إلى مكان السيارة.

وقال العميد العظب: «تلقت دوريات الخيالة البلاغ وبدأت مهمة الفرسان في البحث وتمشيط مناطق الاختصاص، وتفعيل الاشتباه من خلال رقم المركبة والأوصاف المذكورة للشخص الأفريقي المشتبه في تورطه في السرقة، وبعد مرور 25 دقيقة من تلقي البلاغ تمكن الفارسان من الاشتباه بالأفريقي الذي كان يثير الشك والشبهة بتصرفاته».

وتابع: «قام الفارسان على الفور بالتدقيق على الأفريقي والمركبة المسروقة التي كانت بحوزته وهي في حالة تشغيل، وبعد التحقق من أنها السيارة المسروقة تم اتخاذ اللازم وإلقاء القبض عليه وتحريز السيارة».

خبرة

وأكد العميد العظب أن سرعة الاستجابة وخبرة فرسان الخيالة في التعامل مع هذه المواقف، أسهمت في ضبط المركبة في وقت قياسي، وهذا بفضل التدريب المستمر والدورات الأمنية في كيفية التعامل في مثل هذه المواقف، مشيداً بجهود الفارسين.

وفي السياق ذاته، أكد العميد العظب أن مركز شرطة الخيالة يُسيّر 15 دورية خيالة يومياً في إمارة دبي، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف شرطة دبي والوقاية والحد من الجريمة وتعزيز الأمن والأمان.

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