شرطة دبي تضبط سارق سيارة في 25 دقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بالفارسين: الرقيب نواف حسن خلفان، وعريف أول محمد شيخ عبد الله، على جهودهما المبذولة في إلقاء القبض على إفريقي سرق سيارة بعد 25 دقيقة على تنفيذه للجريمة، بفضل سرعة استجابتهما للبلاغ عن الواقعة، وفطنتهما وحسّهما الأمني العالي الذي يدل على حرفيتهما في أداء مهامهما الوظيفية الشرطية.

وأكد المنصوري حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، الدائم على الاستجابة السريعة مع مختلف البلاغات الجنائية، والتعامل بكل حرفية معها وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مثنياً على الجهود الكبيرة التي قام بها الفارسان في البحث عن السيارة، وتمشيط منطقة الواقعة وصولاً إلى تحديد هوية السارق وضبطه متلبساً.

تفاصيل الضبط

وقال العميد محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى بلاغاً عن تعرض سيارة إلى السرقة في منطقة السبخة ضمن اختصاص مركز شرطة نايف، إذ تم التعميم على جميع الدوريات الأمنية الراجلة بتكثيف الدوريات في المنطقة بحثاً عن السيارة المسروقة، مبيناً أن فرسان الخيالة، بفضل سرعتهما في الاستجابة للبلاغ، تمكّنا من الوصول إلى مكان السيارة.

وقال العميد العظب: "تلقت دوريات الخيالة البلاغ، وبدأت مهمة الفرسان في البحث وتمشيط مناطق الاختصاص، وتفعيل الاشتباه من خلال رقم المركبة والأوصاف المذكورة للشخص الإفريقي المشتبه بتورطه في السرقة، وبعد مرور 25 دقيقة من تلقي البلاغ تمكن الفارسان من الاشتباه بالإفريقي الذي كان يثير الشك والشبهة بتصرفاته".

وتابع: "قام الفارسان على الفور بالتدقيق على الإفريقي والمركبة المسروقة التي كانت بحوزته وهي في حالة تشغيل، وبعد التحقق من أنها السيارة المسروقة تم اتخاذ اللازم وإلقاء القبض عليه وتحريز السيارة".

وأكد العميد العظب أن سرعة الاستجابة، وخبرة فرسان الخيالة في التعامل مع هذه المواقف، أسهمتا في ضبط المركبة في وقت قياسي، بفضل التدريب المستمر والدورات الأمنية في كيفية التعامل في مثل هذه المواقف، مشيداً بجهود الفارسين.

15 دورية يومياً و571 خلال التعقيم

وفي السياق ذاته، أكد العميد العظب أن مركز شرطة الخيالة يُسيّر 15 دورية خيالة يومياً في إمارة دبي، للإسهام في تحقيق أهداف شرطة دبي والوقاية والحد من الجريمة وتعزيز الأمن والأمان، مبيناً أن المركز سيّر منذ بدء إجراءات التعقيم الوطني 571 دورية خيالة في مناطق اختصاص مراكز الشرطة، أسهمت في تعزيز الأمن والأمان والمشاركة في جهود خط الدفاع الأول.

وبيّن العميد العظب أن دوريات الخيالة تتميز بالقدرة على الدخول في الأماكن الضيقة التي لا تستطيع المركبات دخولها، وأن شرطة دبي تعتبر أول جهاز شرطي على مستوى دول الخليج العربي أدخلت الخيل ضمن نطاق عملها الشرطي بهدف مكافحة الجريمة.

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