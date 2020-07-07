إلقاء القبض على بريطانيين بحوزتهما مواد مخدّرة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد متحدث باسم شرطة دبي أنه تم إلقاء القبض على شخصين من الجنسية البريطانية بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث تم توجيه تهمة حيازة الحشيش وحبوب مخدرة ومواد أخرى يُجرّم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة حيازتها أو الاتجار فيها.

وأوضح المتحدث أن الشخصين المذكورين تمت إحالتهما إلى النيابة العامة. وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة تطبّق قوانين صارمة فيما يتعلّق بالمواد المخدِّرة، موضحاً أن عقوبة تهمة حيازتها قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، فيما تصل عقوبة الاتجار بها إلى السجن المؤبد.

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