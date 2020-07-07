يحصلان على تسهيلات بنكية بـ41 مليون دولار

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام شخصين دفع 41 مليوناً و529 ألفاً و721 دولاراً أمريكياً هي قيمة تسهيلات وفوائد بنكية حصلا عليها من المصرف الشاكي، مع الأمر بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مرة أخرى. وتقدم مصرفان بدعوى قضائية يختصمان فيها شخصين بأخذ مبالغ مالية منهما، وطالبا بإلزامهما أن يؤديا لهما بالتضامن مبلغاً قدره 41529721 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدته 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وبصحة الحجز التحفظي على ممتلكاتهما.

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