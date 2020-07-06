القبض على بريطانيين بحوزتهما مواد مخدرة في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة دبي القبض على شخصين من الجنسية البريطانية بحوزتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، حيث تم توجيه تهمة حيازة الحشيش وحبوب مخدرة ومواد أخرى يُجرّم قانون دولة الإمارات العربية المتحدة حيازتها أو الاتجار فيها.

وقال المتحدث باسم شرطة دبي: تمت احالة الشخصين المذكورين إلى النيابة العامة،ودولة الإمارات العربية المتحدة تطبّق قوانين صارمة فيما يتعلّق بالمواد المخدِّرة، موضحاً أن عقوبة تهمة حيازتها قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات، فيما تصل عقوبة الاتجار بها إلى السجن المؤبد.

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