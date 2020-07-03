6 كلغ ماريغوانا في حقيبة زائر آسيوي

المصدر: دبي-رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، قضيتي جلب وحيازة مخدرات ومؤثرات عقلية منفصلتين، متهمٌ في الأولى شاب زائر عمره 24عاماً، والثانية بائع عمره 33 عاماً.

وبحسب أوراق القضية الأولى، فإن الزائر جلب وحاز 6 كيلوغرامات و113 غراماً لمخدر الماريغوانا، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وأفاد ضابط تفتيش في جمارك دبي، النيابةَ العامةَ، بالاشتباه بحقيبة المتهم، لدى فحصها على جهاز كشف الحقائب في صالة القادمين في مطار الإمارة، وأنه بتفتيشها، عُثر على أكياس قماشية، وجدت بداخلها لفافات المخدر المذكور.

وفي القضية الثانية، قالت النيابة العامة إن البائع جلب وحاز 2015 قرصاً من مادة ميثامفيتامين المخدرة، بقصد الترويج، مطالبة الهيئة القضائية في المحكمة، بإنزال أشد العقوبات في حق المتهمين.

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