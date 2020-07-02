استرداد 660 ألف درهم بعد 24 ساعة من سرقتها

المصدر: (الشارقة - البيان)

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، من استرداد مبالغ مالية متعددة العملات تقدر قيمتها بـ 660 ألف درهم خلال 24 ساعة من تلقيها لبلاغ السرقة، حيث تمكنت عصابة آسيوية من سرقة خزنة حديدية، من مقر سكن الشاكي، وقد أسهم تعامله الإيجابي بسرعة تقديم البلاغ، والانتقال السريع للمباحث الجنائية من ضبط الجناة في وقت وجيز، وقبل أن يتمكنوا من التصرف في الأموال المسروقة.وأوضح العميد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، أن بلاغاً ورد إلى شرطة الشارقة من أحد المستثمرين في تجارة السكراب، يفيد بأنه تفاجأ بعد عودته من عمله ظهراً بسرقة خزنة خاصة بحفظ الأموال تحتوى على مبالغ نقدية متعددة العملات يصل مجموعها إلى 660 ألف درهم إمارتي من مقر سكنه الكائن بإحدى المناطق الصناعية بالشارقة.

وفور تلقي البلاغ، انتقل على وجهة السرعة فريق من مباحث شرطة الشارقة، لمعاينة مقر الحادث وجمع الاستدلالات، وبعد إعداد كمين محكم تم القبض على المشتبه الأول الذي اعترف بسرقة الخزانة بعد مواجهته بالأدلة والقرائن، وقادهم إلى المشتبه به الثاني.

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