37% ارتفاع عدد القضايا في محكمة اليوم الواحد برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

ارتفعت عدد القضايا المسجلة في محكمة اليوم الواحد بمحاكم رأس الخيمة بنسبة 37% مسجلة 90 قضية مدنية وتجارية "عن بُعد" خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019، والتي بلغت 57 قضية مسجلة.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة أن الارتفاع في عدد القضايا المسجلة في محكمة اليوم الواحد يعكس مدى نجاح هذه المحكمة في سرعة الفصل في القضايا، والحفاظ على حقوق المتقاضين، الأمر الذي رسخ قناعة لدى المتقاضين بفاعلية نظام المحكمة التي تفصل في جميع القضايا المعروضة عليها في أيام تسجيلها دون تأجيل وتضحى أحكامها نهائية واجبة النفاذ، كما يدل على نجاح نظام التقاضي عن بعد الذي تم تفعيله باستخدام التقنيات الحديثة، في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة اليوم الواحد نهائية وبنسبة فصل 100%، حيث فصلت في عدد 30 دعوى مدنية و60 تجارية في أيام تسجيلها خلال شهر يونيو، بينما تركزت الزيادة في عدد الدعاوى التجارية.

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