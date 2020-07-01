1.6 مليار درهم تسويات شيكات في شرطة الراشدية

المصدر: (دبي - البيان)

حقق مركز شرطة الراشدية بدبي مستهدفاته خلال العام 2019 بنسبة 78.69% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 70.32%، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%.

وقامت شعبة الشيكات في المركز بتسوية بلاغات شيكات قيمتها مليار و600 مليون درهم بشكل ودي في العام 2019، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها مليار و900 مليون في 2018. وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 6 دقائق و49 ثانية، فيما كان المستهدف 9 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 12 دقيقة، فيما كان المستهدف 13 دقيقة.

وتفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، مركز شرطة الراشدية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكان في استقباله العميد سعيد حمد بن سيمان آل مالك، مدير المركز، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط. مبادرات.

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