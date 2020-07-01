القبض على متحرش بالأطفال عبر الألعاب الإلكترونية

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أكد العقيد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ طفل من التحرش به واستدراجه من قبل شخص عشريني حاول التواصل معه عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، بعدما تقدمت الأم ببلاغ عبر منصة E-CRIME، وتم إلقاء القبض على المتهم خلال 4 أيام فقط، حيث تبين أنه قام باستدراج عدد آخر من الأطفال محاولاً التحرش بهم.

وقال العقيد الهاجري لـ«البيان»: «ورد بلاغ من إحدى الأمهات أن هناك شخصاً غريباً حاول التواصل مع ابنها البالغ من العمر 12 عاماً، بعد أن تعرف عليه في إحدى الألعاب الإلكترونية وطلب رقم هاتفه وبدأ التواصل معه، وسأله مجموعة من الأسئلة وطلب مقابلته محاولاً إغراءه ببعض الأشياء إلا أن الطفل أبلغ والدته التي ارتابت في الأمر وتواصلت مع الشرطة».

وأفاد بأنه على الفور تمت مراقبة حسابات المشتبه به وتبين أن عمره 20 عاماً ويحاول استدراج الأطفال لأغراض معينة وتم اتخاذ اللازم وإلقاء القبض عليه، منوهاً بأن بلاغ الأم كان في غاية الأهمية لحماية أطفال آخرين وضبط هؤلاء المستغلين.

رقابة

وأشار العقيد الهاجري إلى أن الرقابة الأسرية ومتابعة انشطة الأبناء والتقرب منهم يسهم في إفصاح الطفل عن أي شيء مشبوه أو يشكل خطراً عليه، داعياً إلى اتخاذ مزيد من الحيطة في الألعاب الإلكترونية التي يقدم عليها الأطفال مع غرباء لا يعرفونهم والتي تكون مصيدة سهلة لضعاف النفوس الذين يستغلون الأمر في القيام باستدراج الأطفال ولا يشترط أن يكونوا فتيات كما يعتقد البعض، مفضلاً منع الأطفال من ممارسة هذا النوع من الألعاب وإلحاقهم بأنشطة نافعة لهم ذهنياً وبدنياً لحمايتهم.

ولفت إلى أن تقديم الشكاوى مباشرة سيسهم في قياس صحيح وفعّال لنوع الجريمة الإلكترونية ونقل صورة حقيقية عنها، وزيادة عدد الشكاوى الإلكترونية المقدمة من قبل الجمهور والشركات الخاصة، وتوفير الجهد والوقت على مقدمي الشكاوى، وكذلك توفير الجهد والوقت على الضباط المناوبين والمحققين في مراكز الشرطة وإدارة المباحث الإلكترونية.

خطوات

قال العقيد سعيد الهاجري إن هناك 7 خطوات لتقديم البلاغ عبر «ecrime»، وعقب الدخول على موقع www.ecrime.ae يتم تحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية أو الخدمة المقدمة عبر الإنترنت، والجهة المقدمة للشكوى، ثم تسجيل بطاقة الهوية ورقم التواصل، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية، تليها كتابة البيانات الشخصية، وتحديد جهة تواجد المشكو ضده ثم كتابة تفاصيل الشكوى وإرسالها.

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