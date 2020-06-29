بالفيديو.. شرطة دبي تحقق أمنية زوجة "مدمن"

المصدر: البيان الإلكتروني

رغم قسوة ظروف حياتها الزوجية وصدمتها بإدمان زوجها للمخدرات، إلا أنها استمدت من ضعفها قوة، ومن حزنها إرادة، وكانت السند لنفسها وبيتها، ومضت في الحياة عازمة على صنع مستقبل مشرق لابنها حتى لا تكون شهرته في المجتمع "ابن مدمن"، حتى غدا من الطلبة المثقفين والمتفوقين في مدرسته. وبعزيمة وإصرار للأخذ بيده على طريق النجاح والمسؤولية، طرقت أبواب مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بغية تحقيق أمنيتها بتبني تطوير مواهب ابنها وصقل مهاراته، ليسارع على الفور قسم البرامج الطلابية في المركز، باحتضانه وقياس قدراته وإمكانياته ودمجه في نشاطاته وفعالياته المتنوعة.

تأتي هذه الحالة ضمن مبادرة "قصص مُلهمة"، إحدى الفعاليات الرئيسية لحملة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2020، والتي ينتهجها قسم البرامج المجتمعية في مركز حماية الدولي.

ولفت العقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي، إلى أن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة والتعاون المثمر بين مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأفراد في المجتمع، وأضاف: "إدمان الأب" يؤثر على الأسرة بأكملها، كونه عمادها الرئيسي ومصدر قوتها وتماسكها، وبضياع الأب في دهاليز المخدرات، يصبح من الصعب التنبؤ بمستقبل جيد لبقية أفراد العائلة، ولكن بطلة قصتنا استطاعت بوعيها وصبرها وإصرارها على حماية ابنها، أن تجعل منه شخصاً إيجابياً مهذباً يحظى باحترام وقبول أقاربه وأبنائهم."

مستقبل

وتابع: حرص الأم ومتابعتها لشؤون ابنها الذي لا يزال طالباً في المرحلة الإعدادية، ارتبط بقلق ومخاوف حول إمكانية تأثره بأصدقاء السوء أو الطلبة المستهترين، لاسيما وأنه أملها في الحياة، فتواصلت مع مركز حماية الدولي بعد سماعها عن فاعلية برامجه الطلابية المجانية، لتوضح لنا أنها زوجة مدمن ولا ترغب لابنها بمستقبل يشبه مستقبل أبيه، وطلبت تدخلنا لتحقيق هذه الأمنية."

الملازم خليل أهلي من مركز حماية الدولي في #شرطة_دبي متحدثا لـ #البيان عن الأمنية التي حققها المركز لزوجة أحد المدمنينhttps://t.co/hzl6oRoEnz@DubaiPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/H9wjI0q2FO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 29, 2020

اختبار نفسي وسلوكي

من جهته قال الملازم خليل أهلي رئيس قسم البرامج الطلابية في مركز حماية الدولي: بالتنسيق مع الأم وإدارة مدرسته، التقينا بالطالب عن بُعد، وتم إخضاعه لعدد من الاختبارات للتعرف على قدراته ومواهبه ومهاراته من جهة، ولمعرفة احتياجاته النفسية التي يجب التركيز عليها من جهة أخرى، ليتمكن من الالتحاق بالبرامج المناسبة له وتنمية مواهبه ومهاراته، علما أن الطالب تم اختياره في مدرسته ليكون سفيراً للإيجابية منذ نحو عام."

نتائج

وأضاف رئيس قسم البرامج الطلابية في مركز حماية الدولي: "كنتيجة لذلك اللقاء الشامل، تم ضمه إلى قائمة أصدقاء مركز حماية الدولي ليشارك معنا في كافة فعالياتنا وبرامجنا، كما تم ترشيحه للانضمام إلى مجلس شرطة دبي الطلابي، إضافة إلى خضوعه لتدريب مكثف حول فنون إدارة الحوار في الجلسات النقاشية.

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