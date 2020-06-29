في 20 دقيقة.. إلقاء القبض على عربي طعن سائق أجرة

المصدر: دبي - البيان

ألقى مركز شرطة المرقبات في دبي، القبض على رجل عربي، أقدم على طعن سائق سيارة أجرة، وذلك بعد 20 دقيقة من تنفيذه للواقعة، وذلك بفضل سرعة الاستجابة مع الحادث، حيث وصلت أول دورية شرطية إلى المكان في دقيقتين من وقت تلقي البلاغ، وفرضت طوقاً أمنياً حول البناية التي دخل إليها الجاني، ليتم العثور عليه مختبئاً في غرفة الكهرباء.

وأشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بسرعة الاستجابة في تلقي بلاغ الحادث، من قبل الدورية الشرطية، والوصول إلى المكان في غضون دقيقتين، وهو ما ساهم في سرعة إلقاء القبض على الجاني، ومنعه من الفرار من المنطقة.

وحول التفاصيل، قال العميد علي غانم مدير مركز شرطة المرقبات، إن: «الجاني استقل سيارة الأجرة من عجمان، وصولاً إلى منطقة رقة البطين في دبي، ثم اختلف مع السائق على قيمة الأجرة، فنزل من السيارة ولاذ بالفرار، إلا أن السائق تبعه إلى إحدى البنايات».

وأضاف العميد غانم، أن: «الجاني العربي دخل إلى مصعد البناية، فيما كان السائق يلاحقه عبر السلالم في كل طابق ينتقل إليه المصعد، إلى أن تواجها وجهاً لوجه، فاستل العربي سكينهُ وطعن السائق في يده عدة طعنات».

بلاغ

وأشار العميد غانم إلى أن: «السائق قدم بلاغاً إلى مركز القيادة والسيطرة حول الواقعة، فانتقلت أول دورية من مركز شرطة المرقبات إلى مكان الحادث في غضون دقيقتين، ثم انتقل الضابط المناوب ورجال المباحث الجنائية إلى المكان، وشرعوا في تمشيطه، والبحث عن الجاني في كافة طوابق البناية، إلى أن عثروا عليه مختبئاً في غرفة الكهرباء، مبيناً أن سرعة الاستجابة لأول دورية، لم تسمح للجاني بالخروج من البناية، والفرار بعيداً عن مكان الواقعة».

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