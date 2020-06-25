«التربية» تطلق أسبوع التوعية بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام أسبوع التوعية بمخاطر آفة المخدرات تحت شعار «ملتزمون يا وطن ولا للمخدرات»، للتأكيد على دور كافة المؤسسات ومنها المؤسسة التربوية في الوقاية من المخدرات.

وفي هذا الصدد، قدمت الوزارة ورشاً تدريبية مجتمعية عبر منصة التدريب الإلكترونية learning curve ركزت على التوعية بخطورة آفة المخدرات وسبل الوقاية منها.

وقالت الشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم: «أطلقنا هذه المبادرة لتوحيد الجهود ضمن برنامج وطني واحد يسهم في تفعيل دور المدرسة وتعزيز دور الأسرة للقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع ومنها آفة المخدرات».

وأضافت أنه في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تبرز أهمية مشاركة الجميع لزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسة التي تسببها المخدرات في المجتمع وتعزيز العمل الجاد لإيجاد مجتمع خالٍ من المخدرات.

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