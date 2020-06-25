أولياء أمور يتقدمون بالشكر لـ «معاً نحن بخير»

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي بالشكر لبرنامج «معاً نحن بخير» والذي أطلقته هيئة المساهمة المجتمعية «معاً»، والذي وفر الدعم التعليمي لأكثر من 8 آلاف طالب وطالبة، عبر دفع الرسوم المدرسية السنوية.

وكانت الهيئة أطلقت برنامج الدعم التعليمي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ليستفيد منها أولياء أمور الطلبة المتضررين بسبب الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة عبر حصولهم على المساعدة في دفع الرسوم المدرسية لأبنائهم في المدارس الخاصة في أبوظبي، وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي حيث يتم تمويل المبادرة من خلال المساهمات الواردة إلى برنامج «معاً نحن بخير».

وقال رياض عطا، أحد أولياء الأمور المستفيدين من المبادرة:«إنه بمجرد علمه بالمساعدة المالية المتاحة لتغطية تكاليف تعليم ابنتيه من برنامج «معاً نحن بخير» تقدم بطلبه للبرنامج»، موضحاً:«لقد ساعدتنا دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير، وخاصة حكومة أبوظبي، وكنت سعيداً لسماع أنباء الموافقة على طلبنا لتسديد الرسوم المدرسية».

وقالت ابنته الكبرى هالة الطالبة في مدرسة الرؤية الخاصة بأبوظبي:«أتقدم بالشكر لهيئة «معاً» وبرنامجها «معاً نحن بخير» على كل ما قدموه لنا لاستكمال العملية التعليمية». وقالت شقيقتها الأصغر ملك عطا، وهي طالبة في نفس المدرسة:«ممتنة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدتنا على مواصلة المسيرة التعليمية على الرغم من الوضع العالمي الصعب حالياً».

وبدوره عبر هو بينو بينت ولي أمر آخر عن شكره لهذا الدعم، وأكد إعجابه الشديد بالاستجابة السريعة لحكومة أبوظبي للوضع القائم، والاستجابة الاستباقية لهيئة معاً بإطلاقها برنامج «معاً نحن بخير»، قائلاً:«سعيد بالدعم المقدم، ونحن ممتنون لجميع المساهمين الذين دعموا البرنامج، لأنهم قدموا المساعدات من منطلق إنساني».

ويعتبر برنامج «معاً نحن بخير» المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، ويعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل للصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية تلقي مساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة.

ويمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 بقيمة 1000 درهم، أو إلى 6678 بقيمة 500 درهم، أو إلى 6683 بقيمة 100 درهم، أو إلى 6658 بقيمة 50 درهماً، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000 درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.

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