موظف يختلس هواتف وشرائح اتصالات بـ 1.3 مليون درهم

المصدر: دبي-رامي عايش

باشرت محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة تنفيذي مبيعات آسيوي، بتهمة اختلاس 245 هاتفاً نقالاً ذكياً بقيمة مليون و80 ألف درهم، و الاستيلاء على 258 شريحة هاتفية من إحدى شركات الاتصالات، بعد استغلال وظيفته في بيع الأجهزة الإلكترونية، وخدمات الاتصالات عن الفترة من أغسطس 2016 إلى مارس 2017.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم البالغ من العمر 35 عاماً، ويعمل بنظام الدوام الجزئي في شركة الاتصالات، استغل وظيفته والصلاحية الممنوحة له بتزوير مستندات الحصول على الخدمات الهاتفية والشرائح والهواتف من الشركة "المتضررة"، بالتعاون مع متهم آخر هارب.

وبحسب ممثل شركة الاتصالات في التحقيقات النيابية، فان المتهم كان يعمل في شركة توظيف خارجية، متعاقدة مع الشركة " المجني عليها"، وتم تكليفه ببيع الأجهزة الإلكترونية، والخدمات للجمهور وفق الإجراءات والشروط المُتبعة، مضيفا أنه تم اكتشاف جريمة المتهم و شريكه الهارب في العام 2017 عندما لوحظ ارتفاع وأضح في المبيعات في الفرع الذي يعمل فيه المتهم في حتا، وبعد التدقيق على المعاملات واجراء تحقيقات داخلية، اعترف المتهم بمسؤوليته عن اختلاس الهواتف والشرائح .

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