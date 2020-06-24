«الخليج الطبية» توقّع اتفاقية تعاون علمي مع «ثومبي الجامعي»

كشفت جامعة الخليج الطبية، الجامعة الطبية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيعها اتفاقية تعاون مع مستشفى ثومبي الجامعي، وستقوم المستشفى بموجبها بتطبيق المعايير الأكاديمية وتنفيذها وفقاً للوائح وزارة التربية والتعليم وهيئات الاعتماد الدولية مثل اللجنة الدولية المشتركة «JCI».

وسيوفر المستشفى برامج التدريب السريرية لطلبة الجامعة، ويندرج تحت النظام الصحي الأكاديمي لجامعة الخليج الطبية «GMUAHS»، وعلى الرغم من استخدام شبكة مستشفيات ثومبي كمستشفيات أكاديمية، إلا أن لمستشفى ثومبي الجامعي دوراً أكاديمياً وتدريبياً كبيراً.

وقع الاتفاقية البروفيسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية وأكبر مويدين ثومبي، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي، بحضور الدكتور ثومبي مويدين الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، وعمداء الكليات وأعضاء الفريق الإداري للمجموعة.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل التدريب المقدم من جامعة الخليج الطبية لموظفي مستشفى ثومبي الجامعي، والتعاون في البرامج التعليمية المشتركة والبحوث الميدانية، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية وبرامج التطوير المهني المستمر بشكل مشترك.

وقال البروفيسور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية: «تمثل الاتفاقية توسعاً كبيراً في تسهيل عملية التدريب السريري لجامعة الخليج الطبية، ونحن سعداء لتوقيع هذه الاتفاقية، وتعزيز شبكتنا بشركاء الرعاية الصحية داخل النظام الصحي الأكاديمي للجامعة، ويعد هذا حدثاً مهماً، حيث سيتم تدريب طلابنا من قبل خبراء رائدين في المجال الصحي بمستشفى ثومبي الجامعي. مثل هذه التفاعلات القيمة مع الأطباء المخضرمين وأخصائيي الرعاية الصحية في مجالات متعددة ستساعد طلابنا على التطوير الوظيفي، علاوة على ذلك، يمكنهم العمل على التقنيات المتقدمة والأنظمة المعتمدة دولياً في تخصصات متعددة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز