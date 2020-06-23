ارتشى 35 ألف درهم مقابل تزوير مستندات رسمية

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي أمس عن تورط موظف حكومي، في جريمة تزوير مستندات رسمية عبارة عن 5 شهادات كف بحث مطبوعة على أوراق رسمية، والاستيلاء لنفسه على 35 ألف درهم من صديق قديم له، مقابل فعلته.

وأوضحت النيابة أن المتهم المنحدر من جنسية افريقية، زور المستندات المذكورة وأثبت فيها خلافاً للحقيقة تسديد بلاغات مقيدة ضد شخص آخر على معرفة بالمجني عليه، وذيلها بأسماء وهميين، ومن ثم أثبت إمضاءه عليها وأحدث ضرراً بنية استعمالها كمحررات صحيحة للاحتجاج بما ورد فيها من بيانات.

وذكرت النيابة أن المتهم البالغ من العمر 42 عاما توصل إلى الاستيلاء لنفسه على 35 ألف درهم مملوكة لصديقه المجني عليه، من خلال الاستعانة بطرق احتيالية مستغلاً في ذلك الصفة الصحيحة التي يتمتع بها والتي خدع بمظهرها المجني عليه، بأن زعم له وأوهمه بقدرته على استخراج شهادة كف بحث في البلاغات المقيدة ضد احد الأشخاص، وهو ما قام به بالفعل.

وذكر المتهم في إفادته للنيابة أن صديقه المجني عليه تواصل معه، وأخبره بأن ثمة بلاغات وتعاميم فعالة في النظام الجنائي بحق صديق له، وطلب منه مساعدته في إلغائها رغم أنها ليست من اختصاصه، مشيراً إلى أن المجني عليه أغراه بالمال ليقوم بهذه المهمة، وظل يلح عليه بمساعدته إلى أن قرر مساعدته ولكن بالتزوير، حيث زور محررات كف بحث ودون عليها بيانات غير صحيحة ولا تخص البلاغات المقيدة ضد «المستفيد»، وإنما ألفها هو من تلقاء نفسه.

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