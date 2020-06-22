رفضت علاقة غير مشروعة فسرقها في الطريق العام

المصدر: دبي - رامي عايش

تعرضت زوجة إفريقية للنهب والسرقة في الطريق العام من قبل مراهق آسيوي عمره 20 عاماً، بعدما رفضت خلوة معه.

وبحسب أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي اليوم، فإن الأخير، سرق بالإكراه حقيبة يد زائرة إفريقية عمرها 32 عاماً، كان بداخلها 1200 درهم وجواز سفرها، بعدما رفضت عرضه في الطريق العام بإقامة علاقة معه.

وأفادت المجني عليها في النيابةَ العامة، بأنها بينما كانت تمشي بالقرب من مقر سكنها في منطقة دبي العالمية، سمعت شخصا يعرض عليها إقامة علاقة معها، فاستنكرت عرضه، وأخبرته بأنها متزوجة، لتتفاجأ بأنه يهجم عليها، ويسحب حقيبتها من يده ويهرب، ولم تتمكن من الإمساك به، وعليه فتحت بحقه بلاغا لدى الشرطة التي ألقت القبض عليه بعد نحو يومين، وتعرفت إليه في طابور التشخيص.

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