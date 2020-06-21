شرطة رأس الخيمة تضبط 6 آسيويين سرقوا 3 مركبات خلال ساعات التعقيم

المصدر: رأس الخيمة – البيان

نجحت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط عصابة مكونة من 6 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة سرقت 3 مركبات خلال ساعات التعقيم الوطني في إحدى المناطق بالإمارة.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، على التعاون المثمر من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة في التوصل إلى أفراد هذا التشكيل العصابي، مشيدا بالوقت ذاته بجهود إدارة التحريات والمباحث الجنائية وفريق العمل على وجه الخصوص الذي نجح في التوصل بسرعة إلى هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للجهات المختصة.

وأضاف: تتلخص تفاصيل هذه الواقعة كما جاءت على لسان العميد عبد الله منخس مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة بورود بلاغات عن سرقة 3 مركبات متوقفة في ساعة متأخرة من الليل أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني ليتم بناء عليه تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات وظروف هذه السرقة.

وأشار إلى أن الفريق المكلف تمكن من خلال جمع المعلومات وعمليات البحث والتحري من تحديد المركبة التي كان يستقلها المنفذون خلال عملية سرقة المركبات الثلاث ومن ثم التعرف على هوياتهم وتبين أنهم 6 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة وأنهم قاموا بنقل المركبات المسروقة إلى إمارة الشارقة، مشيرا إلى أنه تم على الفور التنسيق مع الجهات المختصة في شرطة الشارقة التي أبدت تعاونا تاما ساهم في ضبط الجناة الستة الذين قاموا بتقطيع احدى المركبات تمهيدا لبيعها كقطع غيار مستعملة فيما تم العثور على المركبتين الأخريين بحالتهما الطبيعية.

وأوضح العميد منخس، أنه بالتحقيق مع المضبوطين اتضح أنهم مطلوبين على ذمم قضايا مماثلة في عدد من إمارات الدولة وتمت إحالتهم إلى للنيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات اللازمة معهم لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم، مشيدا بالتعاون الكامل من قبل القيادة العامة لشرطة الشارقة الذي ساهم في التوصل إلى أفراد هذا التشكيل العصابي وضبطهم في وقت قياسي.

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