شرطة دبي تلقي القبض على متورطين في مشاجرة جماعية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة دبي اليوم إلقاء القبض على متورطين بمشاجرة جماعية في إحدى مناطق اختصاص مركز شرطة بردبي، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة.

وأكد العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بردبي، أن مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تلقى مساء أمس، بلاغاً عن وجود مشاجرة بين آسيويين وأفارقه فتحرك أفراد الشرطة إلى المكان على الفور، مبيناً أن التحقيقات الأولية أظهرت قيام أحد الأفارقة بمحاولة نشل اسيوي ما أدى إلى وقوع الشجار الذي تخلله استخدام للسلاح الأبيض.

ولفت العميد المعصم إلى أن شرطة دبي ألقت القبض على الأفارقة المتورطين في المشاجرة والبالغ عددهم 4 أشخاص، فيما تم نقل 4 آسيويين إلى المستشفى لتلقي العلاج نتيجة تعرضهم إلى إصابات بسيطة.

وناشدت شرطة دبي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية في المجتمع الابلاغ على الرقم 999 في الحالات الطارئة.

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