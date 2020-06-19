شرطة أبوظبي تكشف وقائع العثور على جثة شاب مواطن في الصحراء

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شرطة أبوظبي وقائع تغيب شاب مواطن ثلاثيني بتاريخ 12 مايو 2020 موضحة أنها عثرت على جثته في احدى المناطق الصحراوية بمدينة العين والتعرف على هويته من خلال "البصمة العشرية" ولا توجد شبهة جنائية لوفاته.

وأوضحت أنها تستكمل حاليا التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة، نافية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة حول وفاته بسبب الجوع ، مشددة على ضرورة تحري مواقع التواصل الاجتماعي الدقة قبل نشر الأخبار والمعلومات داعية أفراد المجتمع إلى عدم نشر وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة والحصول على الأخبار من المصادر الإعلامية الرسمية والموثوقة وذات المصداقية. .

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