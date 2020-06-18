شرطة رأس الخيمة تضبط مركبة سائق استعرض بها بشكل طائش ومتهور

المصدر: رأس الخيمة- الببان

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة أن العيون الساهرة ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة الأنظمة والقوانين وتهديد سلامة الآخرين .

وشددت شرطة رأس الخيمة في معرض تعليقها على نجاحها في ضبط مركبة شاب أن العقوبات المشددة ستكون النتيجة الطبيعية لهذه الشريحة من العابثين بأمن الوطن وسلامة المواطن والمقيم ، والغير مبالين كذلك بالممتلكات والمرافق العامة مهيبة بمستخدمي الطرق وقائدي المركبات الالتزام الكامل بالقوانين وعدم الاقدام على ارتكاب أية سلوكيات تعرضهم للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من إجراءات يتم توقيعها بحقهم .

وحذرت الجمهور من مغبة مخالفة القوانين وتحويل المركبات من وسيلة نقل إلى وسيلة قتل من خلال قيادتها بطيش وتهور وبطريقة مخالفة لكافة الأنظمة المعمول بها في الدولة.

وتتحصل تفاصيل هذه الواقعة في نجاح فريق فرع المباحث والتعقيب في ضبط مركبة الشاب المتهور بعد قيامها بأداء حركات استعراضية خطيرة بطيش وتهور باستخدام مركبة دفع رباعي معرضاً بذلك سلامته وسلامة الآخرين للخطر وضارباً بعرض الحائط الجهود الشرطية الرامية لرفع مستوى السلامة المرورية في الشوارع والطرقات خاصة في هذا الوقت الذي يشهد إجراءات وتدابير احترازية من كافة الجهات المعنية .

وفور ورود البلاغ عكفت شرطة رأس الخيمة بأجهزتها المعنية على عملية البحث والتحري حتى نجحت في تحديد هوية المستعرض وتم ضبط وحجز المركبة المستخدمة في عملية الاستعراض فيما تمت احالة ملف الواقعة الى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية .

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