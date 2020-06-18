زائر يبتلع 84 كبسولة تحتوي على 1.8 كيلو غرام كوكايين

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة الى محكمة الجنايات في دبي اليوم، زائرين أفريقيين في العقد الخامس من العمر، لاتهامهما في قضيتي حيازة مواد مخدرة، منفصلتين، إحداهما تتعلق بنقل المتهم الاول عن طريق " الترانزيت" نحو 1614 غرام كوكايين، عبر اخفائها داخل 84 كبسولة ابتلعها في جوفه لنقلها الى الوجهة التي كان ينوي الوصول اليها وتسليم السموم التي في احشائه الى شخص كان ينتظره فيها.

وفي القضية الثانية، جلب المتهم الثاني 33 كبسولة بلاستيكية احتوت على 825 غرام كوكايين، حاول تهريبها عبر اخفائها في مقابض حقيبة سفره.

وشهد مفتش في جمارك في دبي في تحقيقات النيابة العامة، بانه تلقى اتصالا هاتفيا صباح يوم الواقعة في مارس الماضي، من قسم الاجهزة الداخلية لمتابعة حقيبة المتهم، التي عُثر داخل مقابضها على كبسولات السموم المذكورة بعد ضبطها وتفتيشها.

وأشار إلى أن المتهم حاول انكار صلته وعلاقته بالحقيبة، مدعيا انها ليست له، غير انه تم نقله الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي.

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